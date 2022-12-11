تجريد نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي من صلاحياتها وسط تحقيق بشأن الفساد

جرد البرلمان الأوروبي، نائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي من صلاحياتها، في أعقاب صلتها بتحقيقات بشأن الفساد في بلجيكا.



وتم اعتقال كايلي، التي تمثل اليونان، مساء أمس الأول الجمعة، في بلجيكا، إلى جانب العديد من المشتبه بهم الآخرين، في تحقيق بشأن ما يشتبه من حصولها على رشوة.



وذكر متحدث باسم البرلمان الأوروبي أن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا "قررت وقف جميع الصلاحيات والواجبات والمهام، على الفور، التي تم تفويضها لإيفا كايلي، بصفتها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي".



وقرار إقالة كايلي (44 عاما) من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، يمكن أن يتخذه فقط البرلمان نفسه.



وقال مكتب المدعي العام إن المسؤولين سيعقدون اجتماعا اليوم الأحد لاتخاذ قرار حول ما إذا كان المشتبه بهم الخمسة الآخرون، من بينهم كايلي، سيبقون رهن الحبس الاحتياطي أم لا.



وذكر ممثلو الإدعاء إن التحقيق يبحث في محاولة تأثير من الخارج ومزاعم بشأن الفساد وغسل الأموال.



ورفضت السلطات تحديد أي دولة تقف وراء ما يزعم من جهود التأثير المزعومة، لكن مصادر قالت إن الدولة المعنية هي قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم.