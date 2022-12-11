تركيا: استثماراتنا في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار ونستهدف 10 مليارات

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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم السبت، أن قيمة الاستثمارات التركية في الجزائر تجاوزت 5 مليارات دولار، وأن القيمة المستهدفة 10 مليارات دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاووش أوغلو مساء السبت مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، عقب الاجتماع الأول لـ"مجموعة التخطيط التركية ـ الجزائرية المشتركة"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وترأس الوزيران تشاووش أوغلو ولعمامرة رئاسة الاجتماع الذي عقد في العاصمة الجزائر والمعني بمتابعة نتائج مجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى.

وقال تشاووش أوغلو إن الاجتماع تناول القرارات المتخذة في اجتماع مجلس التعاون التركي الجزائري رفيع المستوى الذي عقد في أيار/مايو الماضي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن الاجتماع ناقش فرص التعاون بمجالات التجارة والزراعة وصيد الأسماك والصناعة والطاقة والتعاون البحري والعسكري والصناعات الدفاعية والثقافة والتعليم.

وكشف أن قيمة التجارة الثنائية بين تركيا والجزائر سجلت زيادة خلال العام الجاري بنسبة 30%، مقارنة بالعام الماضي، ويتوقع أن تتجاوز 5 مليارات دولار.

وأشار إلى أن عدد الشركات التركية العاملة في الجزائر تجاوز 1400 شركة، وأن قيمة الاستثمارات تجاوزت أيضًا 5 مليارات دولار.

وبيّن أن البلدين يعملان معًا لرفع مستوى الاستثمارات التركية أيضا في الجزائر إلى 10 مليارات دولار وليس التجارة فقط.