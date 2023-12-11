توافد طلبة الامتياز المغتربين في كلية الطب بقصر العيني إلى لجان الوافدين بمقر النادي الأهلى بالجزيرة والتابعة لقسم القصر العيني بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ورصدت "الشروق" توافد العشرات من طلبة كلية الطب بقصر العيني في محيط اللجان بالنادي الأهلي في الجزيرة.

وقال أحد الطلبة لـ"الشروق"، إنه وجميع أصدقائه اتفقوا على النزول سويا للإدلاء بأصواتهم بتنسيق مع الجامعة.

وشهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، توافد المواطنين أمام النادي الأهلي في الزمالك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

ورصدت "الشروق" توافد عدد كبير من المواطنين على لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية المتواجدة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة منذ الصباح الباكر، حيث تم تخصيص لجنة داخل النادي لغير المُقيمين بالقاهرة.

وشهدت لجان حي الزمالك التابعة لقسم قصر النيل بالقاهرة انتظام التصويت داخل اللجان الانتخابية، وسط إقبال الناخبين منذ اللحظات الأولى من اليوم الثاني.

وشهد محيط اللجان تواجدا أمنيا مكثفا؛ لتأمين العملية الانتخابية، منذ فتح اللجان الانتخابية بكلية الفنون الجميلة والنادي الأهلي أبوابها في التاسعة صباحا، اليوم الاثنين، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية منذ الساعة الثامنة، صباح اليوم الاثنين، للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024.

وسمح الأمن للناخبين بالدخول وفقا لأولوية الحضور، مع السماح لكبار السن بتجاوز الصفوف، والدخول مباشرة للإدلاء بأصواتهم.

ويتنافس فى الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي بدأت أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات حددت عدد لجان الاقتراع الفرعية التى سيدلى أمامها المواطنون بأصواتهم والتي يبلغ عددها 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

ويتولى 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، الإشراف على الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، مابين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، ويحق لما يقرب من 67 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسة، حيث تم غلق تحديث قاعدة بيانات الناخبين يوم 25 سبتمبر 2023، عقب قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاقتراع وإعلان الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تشكل الهيئة، غرفة عمليات مركزية لمتابعة إدلاء المصريين فى الداخل بأصواتهم فى المراكز الانتخابية بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على غرار غرفة علميات الهيئة فى انتخابات الخارج برئاسة أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة.