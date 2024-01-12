 مصر تُعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن وتجدد تحذيرها من مخاطر توسيع الصراع في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصر تُعرب عن قلقها إزاء الغارات الجوية على مواقع باليمن وتجدد تحذيرها من مخاطر توسيع الصراع في غزة


نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 6:35 م | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 6:36 م
أعربت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ يناير الجاري، عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل جمهورية اليمن، داعيةً لضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر.

واعتبرت مصر التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً على ما سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة على حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

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