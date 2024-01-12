 روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف معاقل حوثية - بوابة الشروق
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روسيا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد قصف معاقل حوثية

سكاي نيوز
نشر في: الجمعة 12 يناير 2024 - 6:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يناير 2024 - 6:51 ص

طلبت روسيا عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على خلفية الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وذكرت قناة "تليغرام" التابعة للبعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن "روسيا طلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي في 12 يناير فيما يتعلق بالضربات الأميركية والبريطانية على اليمن".

وفجر اليوم الجمعة بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا هجوما واسعا على عدة مدن يمنية استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
 
وقصف الجيشان الأميركي والبريطاني مواقع يستخدمها الحوثيون في ضربة انتقامية واسعة النطاق باستخدام صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والطائرات المقاتلة، حسبما ذكر العديد من المسؤولين الأميركيين لوكالة "أسوسيتد برس".

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