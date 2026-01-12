احتجاجات متجددة في كركوك على انقطاعات الكهرباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت محافظة كركوك شمالي العراق، الأحد، احتجاجات تنديدا بالانقطاعات الطويلة للتيار الكهربائي، وللمطالبة بتقليص ساعات التقنين.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن المئات من سكان حي تسعين في كركوك، نزلوا إلى الشوارع، مطالبين بتحسين واقع خدمات التيار الكهربائي.

وقال العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك، أحمد رمزي بي أوغلو، إن أزمة انقطاع التيار الكهربائي متواصلة في المدينة منذ قرابة 10 أيام.

وأضاف في حديثه للأناضول، أن وزارة الكهرباء لا تتدخل لإيجاد حل للأزمة رغم تفاقم الوضع في جزء كبير من المدينة.

وشدد على أن خدمة المواطن يجب أن تتصدر الأولويات سواء بالنسبة للحكومة المركزية في بغداد أو بالنسبة للإدارة المحلية في كركوك.

وبدوره، قال حاجي يشار غولشا، أحد السكان المشاركين في الاحتجاج إن انقطاعات التيار الكهربائي تتسبب بمشاكل في حياتهم اليومية.

وأضاف أن التيار الكهربائي منقطع في المدينة منذ 10 أيام بشكل متواصل، مبينا أنهم سيواصلون الاحتجاج في حال لم يتحسن الواقع الكهربائي.

ويأتي هذا الاحتجاج ضمن سلسة تظاهرات شهدتها محافظة كركوك خلال الأيام الماضية.

والأربعاء الماضي خرج أهالي منطقة بنجا علي في المحافظة بتظاهرة ليلية أقدموا خلالها على قطع الطريق الرئيس في المنطقة؛ احتجاجا على الانقطاع المتكرر ولساعات طويلة للتيار الكهربائي.