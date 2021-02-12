ختام دوري المجموعات من البطولة العربية للرجبي

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اختتم دوري المجموعات من البطولة العربية السادسة للرجال والأولى للسيدات لسباعيات الرجبي والتي تستضيفها الاسكندرية خلال الفترة من 12 الي 13 فبراير 2021.

استطاع المنتخب المصري للرجال حصد العلامة الكاملة بعد الفوز بثلاث مباريات وحصوله علي 12 نقطة، ليصبح أول المجموعة الأولي وتأهل لنصف النهائي للبطولة.

وجاءت نتيجة منافسات الجولة الثانية كالتالي:

في منافسات الرجال: تغلب المنتخب المصري علي منتخب سوريا بنتيجة 29-0

تغلب منتخب العراق علي منتخب السودان بنتيجة 26-0

وتغلب منتخب ليبيا علي منتخب فلسطين بنتيجة 36-0 كما تغلب منتخب لبنان علي منتخب الامارات بنتيجة 17-14

اما في منافسات السيدات: تغلب المنتخب المصري علي المنتخب اللبناني بنتيجة 27-0

تغلب منتخب سوريا علي منتخب الإمارات بنتيجة 7-5

وبهذه النتيجة ضمن المنتخب المصري المركز الأول وصدارة المجموعة.

ويشارك في البطولة العربية 8 منتخبات عربية للرجال، هم مصر و الإمارات ولبنان وسوريا والعراق والسودان وفلسطين وليبيا، و4 منتخبات للسيدات هي مصر، والأمارات وسوريا ولبنان، وتقام البطولة علي ملعب الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.