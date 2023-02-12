3 إصابات خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها

أصيب، اليوم الأحد، ثلاثة شبان فلسطينيين بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن شابين أصيبا برصاص الاحتلال في البطن، ووصفت جروحهما بالخطيرة، ونقلا إلى المستشفى الحكومي ومستشفى ابن سينا في المدينة.



وقالت وزارة الصحة في بيان لها، إن جرى نقل إصابتين بحالة خطرة برصاص الاحتلال الحي في البطن، تم إدخالهم إلى غرف العمليات، كما جرى نقل إصابة خطيرة في البطن إلى مستشفى ابن سينا التخصصي.



وأضافت «وفا» أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المدينة وحاصرت منزلا في حي الجابريات، واعتقلت الأسير المحرر جبريل الزبيدي، الذي أمضى أكثر من 11 عاما في سجون الاحتلال.



والأسير زبيدي هو شقيق الشهيد داوود الزبيدي، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح الأسير زكريا الزبيدي.