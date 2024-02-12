الحكومة الألمانية: نعول على الناتو كحلف دفاعي فعال حتى بعد تصريحات ترامب

أعلنت الحكومة الألمانية، أنها تعول على بقاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) كتحالف دفاعي فعّال حتى بعد تصريحات المرشح للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب حول وفاء دول حلف الناتو بالتزاماتها المالية.

وقالت كريستيانه هوفمان نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الاثنين: "تعتمد الحكومة الألمانية في سياستها الأمنية والدفاعية بوضوح تام على التحالف الأطلسي ومجتمع القيم الأطلسي، وترى أمنها مضمونا في حلف الناتو".

وأضافت هوفمان أن الحكومة الفيدرالية "أخذت علما بالطبع بتصريحات ترامب".

كان السياسي الجمهوري صرح بأن شركاء الحلف الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية لن يحصلوا على حماية الولايات المتحدة من روسيا في حال تمت إعادة انتخابه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر المقبل.

وقال ترامب إنه أخبر أعضاء الناتو أنهم يتعين عليهم دفع الأموال، وقال في فعالية انتخابية إنه لن يكتفي بعدم توفير الحماية لشركاء الناتو الذين يتخلفون عن سداد التزاماتهم المالية من روسيا وحسب بل إنه سيشجع موسكو "على أن تفعل بهم ما تشاء". وأردف ترامب "قلت على الجميع أن يدفع، هم قالوا إذا لم ندفع، هل ستظل أمريكا تقوم بحمايتنا؟ قلت بالطبع لا، لم يستطيعوا تصديق الإجابة".

غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا الحديث دار بالفعل بين ترامب وأحد زعماء دول الحلف لأن ترامب قال أيضا:" لنفترض أن هذا حدث".

ونوهت هوفمان في هذا السياق بأن بلادها استوفت في الوقت الراهن هدف الناتو الخاص بوصول ميزانية الدفاع لكل دولة عضو إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي. لكنها رفضت التكهن حول المطالب المحتملة للولايات المتحدة بزيادة هذا الهدف، وقالت: "نحن نعول على ناتو قوي وقادر على التصرف. نحن ملتزمون حاليا بهدف الـ2% وعازمون على مواصلة الالتزام به. ونحن على وعي تام بالأخطار التي تشكلها روسيا الإمبريالية على أوروبا وما يعنيه ذلك لقدرة ألمانيا والناتو على الدفاع".