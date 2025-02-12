فرنسا تشكل لجنة مشتركة لسحب قواتها من السنغال

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قررت فرنسا والسنغال تشكيل لجنة مشتركة لتنظيم شروط انسحاب القوات الفرنسية من السنغال.

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته السنغالية ياسينة فال، الأربعاء.

ولفت البيان، إلى اتخاذ قرار بإنشاء لجنة مشتركة لتنظيم شروط انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من السنغال واستكمال نقل المنشآت العسكرية الفرنسية من البلاد بحلول نهاية عام 2025.

وذكر أن "البلدين يخططان للعمل على تعاون جديد في مجال الدفاع والأمن يأخذ في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لجميع الأطراف"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

ومؤخرا اضطرت فرنسا إلى الانسحاب من أكثر من 70% من البلدان الإفريقية التي كانت لها فيها قوات منذ نهاية الفترة الاستعمارية.

ولن تحافظ فرنسا على وجودها في القارة الإفريقية إلا في جيبوتي (1500 جندي) والجابون (350 جنديا).

وكانت تشاد والسنغال طالبتا في وقت سابق بسحب الجنود الفرنسيين من بلديهما، وفي هذا الإطار بدأت عملية انسحاب الجنود الفرنسيين من تشاد في ديسمبر الماضي.