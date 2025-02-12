صلاح يتقدم للمركز الخامس في قائمة هدافي ديربي الميرسيسايد

تقدم محمد صلاح، نجم ليفربول، للمركز الخامس في قائمة الهدافين التاريخيين لديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون، بالهدف الذي سجله في الديربي، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب جوديسون بارك، في لقاء مؤجل من الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

نجح محمد صلاح في تسجيل الهدف الثاني لليفربول أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد في الدقيقة 73 لتصبح النتيجة 2-1 من متابعة لكرة في منطقة الجزاء أسكنها الشباك، لصالح الريدز، ويقترب من حسم نقاط المباراة الثلاث.

ووصل محمد صلاح بهدفه في المباراة إلى 8 أهداف ليتقدم للمركز الخامس في قائمة هدافي ديربي الميرسيسايد التاريخيين.

ويتصدر آيان راش قائمة هدافي ديربي الميرسيسايد برصيد 25 هدفا.

وكان محمد صلاح قد صنع الهدف الأول لليفربول أمام إيفرتون والذي سجله ماك أليستر.

وعزز محمد صلاح صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا متفوقا بفارق 3 أهداف عن أقرب ملاحقيه إيرلينج هالاند الوصيف صاحب الـ19 هدفا.