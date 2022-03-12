تشيكية تتوج بلقب ملكة جمال الـ«توب موديلز 2022» بالغردقة

حققت التشيكية ناتالى كوسيندوفا لقب ملكة جمال العالم للـ«توب موديلز»، لعام 2022، والتى انطلقت بالغردقة، وأقيمت على مدى أسبوعين بمشاركة 50 فتاة يمثلن 50 دولة، كما حصلت نيكول زامبرانو من الأكوادور على لقب الوصيفة الأولى، وديانا كارديناس على لقب الوصيفة الثانية.

وأقيم حفل ختام مسابقة أجمل عارضة أزياء فى العالم بأحد منتجعات البحر الأحمر داخل منطقة القرى السياحية بالغردقة، حيث تضمن عدة فقرات فنية وعروض أزياء بمشاركة المتسابقات، فيما تكونت لجنة المحكمين من عارضات أزياء شهيرات وصحفيين وإعلاميين ومتخصصين وملكات جمال من عدد من الدول.

وأكدت حبيبة الشاعر، مسئولة التنظيم للمسابقة، أن التصفيات النهائية لاختيار أفضل «توب موديلز» فى المسابقة شملت القيام بأنشطة ثقافية ورياضية، وعروض أزياء مختلفة بينها ملابس البحر والسهرة والملابس الوطنية لكل دولة وقياسات الوزن والطول، والتفاعل مع باقى المشاركات، ورد الفعل فى المواقف المختلفة، وإجادة اللغات.

ومن المقرر وضع صور الفائزة بلقب «توب موديلز» على أغلفة عدد من المجلات والتسويق لعدة منتجات وماركات عالمية للملابس والإكسسوارات.