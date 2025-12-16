هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية: لن نتجاهل الاحتجاجات الكبرى ضد مشاركة إسرائيل في يوروفيجن

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة في النمسا، اليوم الثلاثاء، أنها لن تتجاهل الاحتجاجات الكبرى المناهضة لمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لعام 2026 التي ستقام في فيينا.

وقالت مديرة البرامج، ستيفاني جرويس-هورويتس، إن الهيئة ملتزمة، بصفتها هيئة بث عامة، بالعمل الصحفي حتى في الفعاليات الترفيهية. وأضافت: "سننقل ما يحدث".

وقالت جرويس- هورويتس إن التغطية ستعتمد على السياق والتناسب، كما هو الحال دائما.

وأوضحت أن المجموعات الاحتجاجية الصغيرة التي تسعى إلى لفت الانتباه، رغم وجود أغلبية متحمسة، لن تعرض بالضرورة على الشاشة.

كما أكدت أن هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة لن تتلاعب بالصوت لتشويه أجواء الحدث.

وقالت: "لن نضيف تصفيقا مصطنعا في أي مكان".

ويطغى الجدل بشأن مشاركة إسرائيل، حتى الآن، على الاستعدادات لمسابقة يوروفيجن، المقررة في العاصمة النمساوية في مايو المقبل.

وأعلنت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا وأيسلندا وهولندا أنها لن تشارك في المسابقة احتجاجا على سلوك إسرائيل في حرب غزة.

وأعرب المدير العام لهيئة الإذاعة النمساوية، رولاند فايسمان، عن أسفه لانسحاب هذه الدول الخمس، قائلا: "نفتقدكم جميعا"، وأعرب عن أمله في عودتها للمشاركة في مسابقة عام 2027.

وجرى الانتهاء من قائمة الدول المشاركة في الدورة السبعين من مسابقة (يوروفيجن)، أمس الاثنين، بمشاركة 35 جهة بث من 35 دولة.