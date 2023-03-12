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تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بمنطقة التجمع الأول.

وأوضحت معاينة رجال المباحث لفيلا اللاعب محمد صلاح المسروقة بمنطقة التجمع الأول، أن المتهم سرق ريسفيرات تلفزيون، وترك أنبوبة بوتاجاز في حديقة الفيلا لم يستطيع حملها.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من نجل خال اللاعب محمد صلاح مفاده تعرض الفيلا المملوكة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للسرقة.

وبالانتقال وسؤال المبلغ أوضح أنه خلال مروره على الفيلا في التجمع الأول، لاحظ أن أحد شبابيك الفيلا مفتوحة، وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء بينها الريسيفارات الخاصة بالتليفزيونات.

ويناقش رجال المباحث الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.