 سرق ريسفيرات.. الداخلية تكثف جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع الأول - بوابة الشروق
الأحد 12 مارس 2023 2:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

سرق ريسفيرات.. الداخلية تكثف جهودها لكشف ملابسات سرقة فيلا محمد صلاح في التجمع الأول

نهاد القادوم
نشر في: الأحد 12 مارس 2023 - 2:00 م | آخر تحديث: الأحد 12 مارس 2023 - 2:00 م

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة سرقة فيلا اللاعب الدولي محمد صلاح بمنطقة التجمع الأول.

وأوضحت معاينة رجال المباحث لفيلا اللاعب محمد صلاح المسروقة بمنطقة التجمع الأول، أن المتهم سرق ريسفيرات تلفزيون، وترك أنبوبة بوتاجاز في حديقة الفيلا لم يستطيع حملها.

بدأت الواقعة بتلقي قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من نجل خال اللاعب محمد صلاح مفاده تعرض الفيلا المملوكة للاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح للسرقة.

وبالانتقال وسؤال المبلغ أوضح أنه خلال مروره على الفيلا في التجمع الأول، لاحظ أن أحد شبابيك الفيلا مفتوحة، وبالدخول وجد بعثرة بإحدى الغرف واختفاء بعض الأشياء بينها الريسيفارات الخاصة بالتليفزيونات.

ويناقش رجال المباحث الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك