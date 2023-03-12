أحمد داش يقود أصدقاءه لحل ألغاز وجرائم الصندوق في الإعلان الرسمي

تصدّر النجم أحمد داش الإعلان الرسمي لمسلسل الصندوق، والمقرر إطلاقه موسم رمضان 2023 على قناة mbc مصر، ومنصة شاهد vip، وكشف الإعلان عن مواجهة أحمد داش للعديد من الألغاز في صندوق فرض نفسه في حياته، ليكتشف معه العديد من الجرائم ويقود أصدقاءه لكشف الأسرار.

ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

كما يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي سيُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.