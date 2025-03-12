إنتر ميلان يتأهل لدور الثمانية في دوري الأبطال من بوابة فينورد

أكد فريق إنتر ميلان الإيطالي تأهله لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه فينورد الهولندي بنتيجة 2 / 1 في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء.

تقدم إنتر ميلان بهدف مبكر سجله المهاجم الفرنسي ماركوس تورام بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد مرور ثماني دقائق من اللقاء الذي أقيم على ملعب جوسيبي مياتزا في سان سيرو.

وأدرك الفريق الهولندي التعادل بهدف سجله جاكوب مودير في الدقيقة 42 من ركلة جزاء.

وأكد الفريق الإيطالي تفوقه بهدف ثان سجله لاعب الوسط التركي هاكان تشالهانوجلو في الدقيقة 51 من ركلة جزاء أخرى.

وكرر إنتر ميلان تفوقه على فينورد ذهابا وإيابا، بعدما فاز بهدفين دون رد في المباراة الأولى التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في روتردام، ليصعد بنتيجة 4 / 1 في مجموع المباراتين.

وبذلك ينتظر إنتر ميلان في دور الثمانية الفائز من مواجهة القمة الألمانية بين بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، مساء الأربعاء.

وكان بايرن ميونخ فاز بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب على التي أقيمت على ملعبه أليانز أرينا يوم الأربعاء الماضي.

وكان إنتر ميلان تأهل لدور الـ16 مباشرة بعد حلوله بين أول 8 أندية في جدول الترتيب بمرحلة الدوري، بينما احتاج فينورد لخوض مرحلة الملحق، وتفوق خلالها بإقصاء إيه سي ميلان الإيطالي.