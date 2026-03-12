الغازي حكما لمباراة سيراميكا وطلائع الجيش في كأس مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن اختيار الحكم محمد الغازي لإدارة مباراة الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر بين فريقي سيراميكا وطلائع الجيش.

ومن المقرر أن تقام هذه المواجهة الحاسمة مساء غدٍ الجمعة، الموافق الثالث عشر من مارس لعام 2026، على أرضية ملعب استاد هيئة قناة السويس في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، حيث سيسعى الفريقان لخطف بطاقة التأهل للمربع الذهبي في واحدة من أقوى مباريات البطولة.

ويضم الطاقم التحكيمي الذي سيقود اللقاء كل من نور الدين سعيد كحكم مساعد أول، وكريم السعيد كحكم مساعد ثانٍ، بينما سيتولى أحمد شهود مهام الحكم الرابع في محيط المنطقة الفنية.

وفيما يتعلق بتقنية الفيديو لضمان العدالة التحكيمية وتجنب الحالات الجدلية، فسوف يتواجد الحكم محمود الدسوقي كحكم لتقنية الـ VAR، بمساعدة مصطفى صلاح.