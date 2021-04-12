محافظ الغربية يسلم 35 عقدا لتقنين التعديات على أراضي الدولة

سلم طارق رحمي محافظ الغربية صباح اليوم، ٣٥ عقدا لتقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة طبقاً للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، وذلك ضمن الإجراءات السريعة التي تتبعها المحافظة لتقنين الأوضاع بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وموافقة الجهات المعنية طبقًا للقانون المنظم.

وأشار المحافظ إلى أن عدد المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم بلغ ١٧٣٤ مواطنا، منهم ١٥١١ قاموا بسداد رسوم الفحص، وتم قبول ١٢٢٠ طلبا ورفض عدد ١٤٨ طلبا لعدم استيفاءهم الشروط الواردة بالقانون.

وأضاف أنه تم البت في ١٢١١ طلبا وجاري دراسة ٩ آخرين، وبلغ إجمالي العقود المحررة ٨٢٨ عقدا بإجمالي ٨٠ مليون جنيه.

وناشد محافظ الغربية جميع المواطنين التي تم الموافقة على طلبات تقنينهم، بسرعة التقدم لسداد المبالغ المستحقة وتحرير العقود الخاصة بهم ، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكداً حرص الدولة بكل أجهزتها على استرداد حقوقها ومراعاة البعد الاجتماعي واسترداد حق الشعب.