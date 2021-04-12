محافظ البحر الأحمر يعلن شغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، تشغيل أول أتوبيس نقل عام يعمل بالكهرباء بنطاق المحافظة، حيث يتم تشغيله تجريبياً على خط الجونة – الدهار، اعتباراً من اليوم، للتعرف على مدى نجاح التجربة فى المحافظة الساحلية، يأتي ذلك ضمن خطة الدولة والمحافظة لتطوير أسطول النقل العام لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء.



جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للأتوبيس الذي يعمل بالكهرباء أمام ديوان عام المحافظة، حيث استمع لشرح تفصيلي عن كافة الجوانب المتعلقة بالأتوبيس الذكى وإمكانية تطبيقه في بعض الأماكن بنطاق المحافظة.



وأوضح المهندس إيهاب القصيري بالشركة المشغلة، أن هذا الأتوبيس يعد أحدث إنتاج للأتوبيس الذى يعمل بالكهرباء وهو من إنتاج شركة (MCV)، لافتا إلى أن طوله 12 متراً، وبه 49 كرسياً وسعته حوالي 80 فرداً، وسرعته 77 كيلو متر في الساعة، وذلك حفاظاً على كفاءة البطارية والشحن، حيث يضم 11 بطارية شحن (2 أساسيين، و9 احتياطي)، ويعمل شحن البطارية حتى 400 كيلو متر.



ومن جانبه أشاد المحافظ بهذه التجربة، متمنياً نجاحها في البحرالأحمر، حيث إنها ستحافظ على البيئة، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة السياسية حثت شركات نقل الركاب على استخدام أتوبيسات تعمل بالكهرباء والغاز في ظل سياسة الدولة لاستغلال التكنولوجيا لخفض الإنبعاثات من وسائل نقل الركاب.



وشدد المحافظ على ضرورة وجود تخطيط وتنظيم جيد لأسلوب النقل الجماعي، لافتاً إلى أهمية دور وسائل الإعلام والتوعية للمواطنين حول كيفية استخدام الأتوبيس الجديد للحفاظ عليه أطول فترة ممكنة.



يذكر أن محافظة البحر الأحمر من ضمن محافظات المرحلة الأولى لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي.



رافق المحافظ، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البندارى، وعدداً من القيادات التنفيذية بالمحافظة.