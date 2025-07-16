أعربت الفنانة هنا الزاهد عن سعادتها الكبيرة بطرح فيلمها الجديد "الشاطر" في دور العرض السينمائي، مؤكدة أن العمل يُعد تجربة مختلفة وغير تقليدية تمزج بين الأكشن والكوميديا في قالب جديد على الجمهور.

وقالت الزاهد، في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "فيلم (الشاطر) تجربة غير مكررة وفكرته جديدة، وأنا متحمسة جدًا إن الناس تشوفني في دور مختلف ضمن ديو ممتع بيجمعني بالنجم أمير كرارة، اللي بيظهر كممثل أكشن لكن عنده حس كوميدي عالي جدًا".

وأضافت: "الكوميديا في الفيلم مش مفتعلة، لكنها مبنية على مواقف حقيقية وظريفة، وده اللي بيميز التجربة. وكمان مصطفى غريب مفاجأة كبيرة، عامل شغل جامد، وبيشتغل على كل تفصيلة علشان يطلع الضحك بشكل مختلف وغير معتاد".

وتابعت: "أنا بحب أشتغل في أجواء فيها طاقة إيجابية، وفريق العمل كله كان بيشتغل بحب، والمخرج أحمد الجندي قدر يخلق حالة من الانسجام بينّا، وده انعكس على الشاشة".

يُذكر أن فيلم "الشاطر" من بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج أحمد الجندي. وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي مليء بالمواقف الطريفة والمفاجآت.



هنا الزاهد: فيلم "الشاطر" خلطة أكشن وكوميديا.. ومصطفى غريب مفاجأة الموسم

ديو غير تقليدي بين هنا الزاهد وكرارة في "الشاطر".. وطاقة إيجابية خلف الكواليس



