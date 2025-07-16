زعيم طائفة الدروز في سوريا يعلن الاتفاق على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية

- إيقاف جميع العمليات العسكرية في السويداء

أعلن شيخ عقل طائفة الدروز في سوريا يوسف جربوع، التوصل إلى اتفاق على إيقاف تام لجميع العمليات العسكرية في السويداء من جميع الأطراف.

وقال في كلمة مسجلة، اليوم الأربعاء: "بعد الأحداث الأليمة بالسويداء تواصلنا مع الدولة السورية وتوصلنا إلى اتفاق، اتفاق على الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية".

هذا وتشهد مدينة السويداء السورية توترات مستمرة منذ أيام بلغت ذروتها يوم الأحد الماضي، حيث اندلعت اشتباكات دامية بعد غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على محافظة السويداء جنوبى سوريا، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" السلطات السورية والقادة المحليين فى السويداء إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين واستعادة الهدوء، وحث كذلك السلطات المعنية على التحقيق بشفافية وعلانية ومحاسبة المسئولين عن تلك الأحداث.