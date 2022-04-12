لوكاشينكو: موسكو تتلقى ضربة قوية لو تأخرت في عمليتها العسكرية بأوكرانيا

قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إنه ناقش الأوضاع في مدينة «بوتشا» الأوكرانية، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفًا ما حدث فيها بأنه «عملية خاصة بريطانية».

وبحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، أضاف في كلمة ضمن مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، مساء الثلاثاء: «لو تأخرت موسكو في العملية العسكرية لكانت روسيا قد تلقت ضربة قوية»، مشيرا إلى أن «هذا الصدام كان لابد ولا مفر منه».

واعتبر أن «الاستفزاز في بوتشا هو عملية خاصة بريطانية»، قائلًا: «لقد حان الوقت لأن تعود الولايات المتحدة إلى الماضي القريب، وتتذكر القائد الذي أراد تغيير العالم».

وتابع: «في الوقت السابق، اعتبرنا الحرب الباردة انتهت وظننا أننا سنعيش في حياة مبنية على احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.. أجدادنا انتصروا في الحرب العالمية وسننتصر نحن في المستقبل».

وذكر أن بلاده تمكنت، بمساعدة من روسيا، من إحياء الكفاءات القديمة في قطاع الفضاء، وتطوير كفاءات جديدة.