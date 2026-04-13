ستارمر يرفض الانضمام للحصار الأمريكي على مضيق هرمز فيما ترتفع أسعار النفط

رفض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الانضمام إلى الحصار البحري الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مضيق هرمز، الأمر الذي يضاعف التأثير الاقتصادي إلى جانب ارتفاع تكاليف البنزين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا".

وهدد الرئيس الأمريكي بمنع الناقلات من الدخول أو الخروج من ممر شحن النفط والغاز الرئيسي، في خطوة أدت إلى زيادة أسعار الوقود في التعاملات المبكرة، بعدما كانت قد ارتفعت بالفعل نتيجة لإحكام إيران قبضتها على المضيق ردا على الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضدها.

وسوف يناقش رئيس الوزراء الضغوط الناتجة عن تكاليف المعيشة مع السكان المحليين في زيارة إلى مانشستر الكبرى اليوم الاثنين.

وسوف تتوجه وزيرة المالية راتشيل ريفيز إلى واشنطن لعقد اجتماعات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الجاري، بعد تحذيرات أن "الحرب في إيران سوف تلقي بظلالها على الأسر والشركات البريطانية".

وأعلن ترامب الحصار على حركة الشحن بعدما انتهت محادثات السلام الأمريكية الإيرانية في باكستان دون التوصل لاتفاق، فيما ألقى الجانبان باللائمة كل منهما على الآخر.