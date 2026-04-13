تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان: غارات على النبطية والخيام وقصف مدفعي يستهدف قرى صور وبنت جبيل

يتواصل التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، حيث يتعرض حي المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون لقصف مدفعي مكثف، طال أيضًا أطراف بيوت السياد، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي الذي شن غارة على بلدة الخيام.

وفي مدينة النبطية، نفذ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت حي الهوا، ما أدى إلى أضرار كبيرة في عدد من المباني السكنية، كما استهدف منزلاً مقابل روضة الشهداء في بلدة جبشيت مدمّرًا إياه بالكامل، وشن ثلاث غارات متتالية على محيط محطة الأمين في بلدة شوكين.

وفي قضاء صور، سُجّل قصف مدفعي عنيف استهدف بلدات الحنية، القليلة، المنصوري وبيوت السياد، فيما تعرضت بلدة زبقين لقصف مدفعي وفوسفوري، بالتزامن مع غارة جوية استهدفت بلدة صديقين.

أما في قضاء بنت جبيل، فيتعرض مدخل المدينة عند منطقة صف الهوا لقصف مدفعي إسرائيلى، في ظل استمرار التوتر الميداني والتصعيد العسكري في المنطقة.