النيابة البولندية تعلن اعتقال مواطن روسي بتهمة التجسس

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أفادت النيابة العامة البولندية، اليوم الثلاثاء، باعتقال مواطن روسي بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات الروسية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «نوفوستي» الروسية.

وجاء في بيان صدر عنها: «اعتقل أفراد الشرطة العسكرية أثناء التحقيق الذي تجريه دائرة الشؤون العسكرية للنيابة الإقليمية بمدينة غدانسك، مواطنا روسيا مقيما بشكل دائم في بولندا».

وأضاف البيان: «تشير استنتاجات المخابرات العسكرية إلى أنه يقوم بالتجسس لصالح الاستخبارات الروسية».

وبنهاية شهر مارس الماضي، أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، عزم بلاده على طرد 45 ممن قال إنهم «جواسيس روس ينتحلون صفة دبلوماسيين».

وكتب المسؤول البولندي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بطريقة متسقة وحازمة تماما، نفكك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا».

وأكد السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندريف، لصحفيين عند خروجه من مقر وزارة الخارجية البولندية، خبر الطرد.

وذكر أن الاتهامات بالتجسس الموجهة إليهم والمطروحة باللغة الدبلوماسية على أنها «أنشطة لا تتماشى مع وضعهم الدبلوماسي، لا أساس لها».

وفي المنحى نفسه، شدد الدبلوماسي الروسي على أن «روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات للرد على الخطوة البولندية».