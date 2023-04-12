تحرير 27 محضرا تموينيا في حملات بشمال سيناء

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تجرى مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء التحضيرات لاستقبال عيد الفطر المبارك، تنفيذا لتعليمات وزير التموين ومحافظ شمال سيناء.

وبحسب بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، شنت حملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء للمرور على الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحلات الدواجن ومحلات الجزارة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 21 محضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 محاضر إثبات حالة نقص موازين ومواصفات للمخابز البلدية بالعريش، وتم تسليم المحاضر للعرض على النيابات المختصة.

وجار توالى الحملات بصفة مستمرة للسيطرة على الأسعار والحد من جشع بعض التجار.