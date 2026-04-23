تراجع مؤشرات الأسهم الآسيوية رغم تسجيل وول ستريت مستويات قياسية جديدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعد ارتفاع أولي دفع مؤشر نيكاي 225 الياباني إلى تجاوز مستوى 60 ألف نقطة لأول مرة، فيما ارتفعت أسعار النفط في ظل رد فعل المستثمرين على ضعف التوقعات بشأن استئناف المحادثات لإنهاء الحرب مع إيران.

كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعدما سجلت مؤشرات "وول ستريت" مستويات قياسية جديدة أمس الأربعاء، مدعومة بنتائج قوية للشركات.

وسجلت الأسواق في اليابان وكوريا الجنوبية مستويات قياسية جديدة لفترة وجيزة، مدفوعة بشراء أسهم التكنولوجيا.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1.5% ليصل إلى 58707.60 نقطة، وذلك بعدما كان قد ارتفع في مستهل جلسة التداول إلى مستوى 60013.98 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1% ليصل إلى 6414.57 نقطة، متخليا عن مكاسبه السابقة بعدما تجاوز لفترة وجيزة مستوى 6500 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1. 0% ليصل إلى 88. 25865 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 8. 0% ليصل إلى 71. 4073 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 8. 0% ليصل إلى 70. 8770 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 6. 1%، كما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 6. 0%.

وسجلت بورصة "وول ستريت" مستويات قياسية جديدة، أمس الأربعاء، في أعقاب الإعلان عن سلسلة من الأرباح القوية للشركات وتمديد وقف إطلاق النار في الحرب الإيرانية، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي بنسبة 1% ليصل إلى 7137.90 نقطة، متجاوزا بذلك أعلى مستوى قياسي سابق له الذي سجله الجمعة الماضي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.7% ليصل إلى 49490.03 نقطة، كما سجل مؤشر ناسداك المركب مستوى قياسيا، مرتفعا بنسبة 1.6% ليصل إلى 24657.57 نقطة.

وانخفضت أسعار الذهب والفضة في وقت مبكر من صباح الخميس، حيث تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.6% لتصل إلى 4722.70 دولارا للأوقية، كما تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3. 2% لتصل إلى 76.17 دولارا للأوقية.

وارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بنسبة 5. 1% ليصل إلى 39. 103 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بنسبة 8. 1% ليصل إلى 66. 94 دولار للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 53. 159 ين ياباني من 48. 159 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1696. 1 دولار من 1705. 1 دولار.