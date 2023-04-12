ارتفاع كبير لأسعار النفط في ظل التفاؤل بحزم تحفيز الاقتصاد الصينية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا في تعاملات اليوم الثلاثاء لتعوض تراجعها أمس.

وبعد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي أمس بمقدار 74ر79 دولار للبرميل تسليم مايو المقبل، ارتفع السعر اليوم بمقدار 79ر1 دولار إلى 53ر81 دولار للبرميل ليقترب من أعلى مستوى له خلال شهرين.

جاء ارتفاع أسعار النفط اليوم لتعكس جزئيا التفاؤل بإطلاق حزم تحفيز اقتصادي جديدة في الصين بعد تراجع معدل التضخم بحسب البيانات الصادرة اليوم من جانب مكتب الإحصاء الوطني الصيني.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الصين خلال الشهر الماضي.

وذكر المكتب أن مؤشر أسعار المستهلك وهو مقياس التضخم ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر0% سنويا مقابل ارتفاعه بنسبة 1% خلال الشهر السابق.

وفي الوقت نفسه تراجع المؤشر خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر0% مقارنة بمستواه في فبراير الماضي الذي سجل تراجعا شهريا للمؤشر بنسبة 5ر0%.

كما استفاد سعر النفط الخام من تراجع قيمة الدولار حيث انخفض مؤشر قيمة العملة الأمريكية اليوم بنسبة 4ر0% مقارنة بمستواه أمس.