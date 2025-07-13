قوات الأمن بدرعا تنتشر على حدود السويداء بسبب اشتباكات بين مسلحين

أكد قائد قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا السورية، أن قوات الأمن انتشرت في ريف المحافظة الشرقي اليوم الأحد، إثر المواجهات التي تشهدها محافظة السويداء بين مسلحين من المحافظة ومسلحين من عشائر البدو.

وقال العميد شاهد جبر عمران، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا": "انطلاقا من مسئوليتنا الوطنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبتوجيه من القيادة المختصة، باشرت قوى الأمن الداخلي في محافظة درعا تنفيذ انتشار أمني منظّم على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، وذلك استجابةً للتطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء نتيجة الخلافات التي طرأت هناك، وما رافقها من خسائر بشرية ومادية".

وأكد عمران أن "هذه الخطوة تهدف إلى منع امتداد الخلافات إلى المناطق المجاورة، والعمل على احتواء أية تداعيات أمنية محتملة قد تؤثر على حالة الاستقرار في ريف درعا الشرقي بشكل خاص، وضمان سلامة المواطنين في جميع المناطق القريبة من مواقع التوتر وفي إطار إجراءات استباقية تقوم بها قوى الأمن الداخلي لضبط المنطقة من أي تجاوزات أو ممارسات خارجة عن القانون، بالتنسيق الكامل مع وحدات الجيش العربي السوري واللجان المختصة".

وقال العميد عمران "ندعو جميع وجهاء العشائر والفعاليات الاجتماعية إلى المساهمة الفاعلة في دعم جهود التهدئة والحفاظ على النسيج الاجتماعي بين المحافظتين، والوقوف صفا واحدا في وجه أي محاولة لزرع الفتنة أو بث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد".

وشهد حي المقوس في محافظة السويداء مواجهات سقط خلالها 7 قتلى وعشرات الجرحى وأن مقاتلي العشائر في محافظة درعا اتجهت لمؤازرة أبناء قبائل البدو في ومحافظة السويداء .