نشوب حريق ضخم في قاعدة سابقة لسلاح الجو الملكي البريطاني

نشب حريق كبير في قاعدة جوية سابقة تابعة للقوات الجوية الملكية البريطانية في مقاطعة نوتنغهامشير، التي كانت نشطة خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "اشتعلت النيران صباح اليوم في القاعدة الجوية السابقة، حيث انتقلت فرق الإطفاء إلى مطار ويغسلي القديم في نوتنغهامشير".

وأوضحت المصادر أن الحريق يلتهم بشكل رئيسي القش والذرة، ولم ترد أنباء عن إصابات. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل فرق الإطفاء تكافح النيران في الموقع لعدة أيام، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

الجدير ذكره أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، ففي 16 مايو الماضي، شب حريق ضخم في موقع قاعدة سابقة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بمقاطعة أوكسفورد شاير جنوب شرق إنجلترا حيث أبلغ شهود عيان عن سماع صوت انفجارات عالية وتصاعد دخان أسود من الموقع.