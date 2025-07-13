إندريك يتمسك بالبقاء مع ريال مدريد

تمسك البرازيلي الشاب إندريك، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بالبقاء مع الفريق الملكي في الموسم الجديد، رغم ابتعاده عن المشاركة منذ قدوم المدير الفني الجديد تشابي ألونسو.

وكشف تقرير صحفي إسباني أن إندريك، لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، مفضلًا البقاء مع الفريق الملكي، بعدما ارتبط اسمه بمغادرة الفريق على سبيل الإعارة، للحصول على فرصة للمشاركة، خاصة بعد تألق الإسباني الشاب جونزالو جارسيا وتواجد الفرنسي كيليان مبابي.

ووفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن ريال مدريد كان منفتحًا على فكرة إعارة إندريك لاكتساب الخبرة، إلا أن المهاجم البرازيلي لا يرغب في الرحيل، ويضع تركيزه بالكامل على النجاح في مدريد، ولا يخطط لتغيير مساره.

وغاب إندريك عن المشاركة في مونديال الأندية بسبب الإصابة، وهو ما أجبر المدرب تشابي ألونسو للاعتماد على جارسيا، بعد مرض مبابي.

ونقلت الصحيفة تصريحات مقربون من إندريك، قالوا فيها: «هو في أكبر وأهم نادٍ في العالم.. بالنسبة لإندريك، فإن فرصة النمو في أكبر نادٍ في العالم هي شيء لا يستطيع أي فريق آخر تقديمه، ويظل المهاجم الشاب واثقًا من قدرته على تغيير أحواله بالعمل الجاد والتصميم».