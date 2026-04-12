زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الباكستاني: جهودنا ستستمر للوصول لنتائج بشأن القضايا العالقة بين إيران وأمريكا

قال سليم ماندفيوالا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الباكستاني، إن باكستان تواصل دعمها للمباحثات الجارية، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد ووقف الحرب.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، على قناة القاهرة الإخبارية، أن بلاده ستستمر في جهودها الدبلوماسية من أجل دفع الحوار إلى الأمام، حتى الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن القضايا العالقة، وعلى رأسها ملف مضيق هرمز، وكذلك مسألة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأضاف ماندفيوالا، أن هذه الجهود قد تفضي في المستقبل إلى نتائج إيجابية تعود بالنفع على جميع الأطراف، وعلى الاستقرار في المنطقة والعالم بأسره.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، التي استضافتها العاصمة إسلام آباد، لم تنته رغم عدم التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنها تمر حاليا بحالة جمود.

وصرح شريف لبرنامج "فيس ذا نيشن" على شبكة "سي بي إس" الأمريكية قائلاً: "المحادثات لم تمت. هناك حالة جمود"، مشيرا إلى استمرار المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في المنطقة، بحسب قناة العربية.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أن بلاده ستواصل وساطتها بين طهران وواشنطن، عقب اختتام جولة مفاوضات ماراثونية دون نتائج حاسمة.