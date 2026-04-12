الأحد 12 أبريل 2026 8:10 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟


النتـائـج تصويت

رئيس كوبا يحذر أمريكا من غزو بلاده أو السعي للإطاحة به

سان خوان، بورتوريكو (أ ب)
نشر في: الأحد 12 أبريل 2026 - 7:15 م | آخر تحديث: الأحد 12 أبريل 2026 - 7:15 م

قال الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، إن الولايات المتحدة لا تملك أي مبرر مشروع لشن هجوم عسكري على الجزيرة أو لمحاولة الإطاحة به.

وشدد، في مقابلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية على أن غزو كوبا سيكون مكلفا وسيؤثر على الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أنه في حال وقوع ذلك، فإن الكوبيين سيدافعون عن أنفسهم.

وأضاف دياز كانيل، خلال حديثه عبر مترجم، أنه: "في حالة حدوث ذلك، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي مبرر للولايات المتحدة لشن عدوان عسكري على كوبا، أو لتنفيذ عملية دقيقة أو لاختطاف رئيس."

وتابع: "إذا حدث ذلك، سيكون هناك قتال، وستكون هناك مقاومة، وسندافع عن أنفسنا، وإذا كان علينا أن نضحي بأرواحنا فسوف نضحي، لأن نشيدنا الوطني يقول: "الموت من أجل الوطن هو الحياة."

وتأتي تصريحاته في ظل استمرار تصاعد التوترات بين كوبا والولايات المتحدة، رغم اعتراف الجانبين بوجود محادثات بينهما، دون الكشف عن أي تفاصيل.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك