رئيس كوبا يحذر أمريكا من غزو بلاده أو السعي للإطاحة به

قال الرئيس الكوبي، ميجيل دياز كانيل، إن الولايات المتحدة لا تملك أي مبرر مشروع لشن هجوم عسكري على الجزيرة أو لمحاولة الإطاحة به.

وشدد، في مقابلة مع شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية على أن غزو كوبا سيكون مكلفا وسيؤثر على الأمن الإقليمي، مشيرا إلى أنه في حال وقوع ذلك، فإن الكوبيين سيدافعون عن أنفسهم.

وأضاف دياز كانيل، خلال حديثه عبر مترجم، أنه: "في حالة حدوث ذلك، لا أعتقد أنه سيكون هناك أي مبرر للولايات المتحدة لشن عدوان عسكري على كوبا، أو لتنفيذ عملية دقيقة أو لاختطاف رئيس."

وتابع: "إذا حدث ذلك، سيكون هناك قتال، وستكون هناك مقاومة، وسندافع عن أنفسنا، وإذا كان علينا أن نضحي بأرواحنا فسوف نضحي، لأن نشيدنا الوطني يقول: "الموت من أجل الوطن هو الحياة."

وتأتي تصريحاته في ظل استمرار تصاعد التوترات بين كوبا والولايات المتحدة، رغم اعتراف الجانبين بوجود محادثات بينهما، دون الكشف عن أي تفاصيل.