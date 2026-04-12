تحذير إيراني جديد بعد تهديد ترامب بحصار مضيق هرمز

جددت إيران، مساء الأحد، تحذيرها إقدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ تهديده بحصار مضيق هرمز.

ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: «إذا نفذ ترامب حصاره على مضيق هرمز فإن ذلك يُعتبر عملية حربية وسنقوم بالرد عليه».

وأضاف: «إجراء ترامب سيؤدي إلى تعقيد الوضع الحالي الذي يتخبط فيه وسيزيد من اضطراب الأسواق».

المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضائي: اذا نفذ ترامب حصاره على مضيق هرمز فإن ذلك يُعتبر عملية حربية وسنقوم بالرد عليه



إجراء ترامب سيؤدي إلى تعقيد الوضع الحالي الذي يتخبط فيه وسيزيد من اضطراب الأسواق — وكالة تسنيم للأنباء (@Tasnimarabic) April 12, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ واشنطن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجددا تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لانتاج الطاقة الكهربائية".

وقبيل ذلك، أكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، أنّ المحادثات في باكستان كانت "جيدة" وأنّه "تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، إلا أنّه أشار إلى أنّ طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أنّه ردا على ذلك "ستبدأ البحرية الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته"، محذرا من أن "أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله الى الجحيم".