الحرس الثوري: سنتعامل بحزم مع أي اقتراب لسفن حربية من مضيق هرمز

أكد الحرس الثوري الإيراني سيطرته على مضيق هرمز، وإدارته من قبل قوات البحرية التابعة للحرس.

ونقلت وكالة رويترز عن الحرس الثوري قوله إن اقتراب سفن حربية من مضيق هرمز سيُعتبر خرقا لوقف إطلاق النار وسيتم التعامل معها بحزم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّ واشنطن ستبدأ فرض حصار بحري على مضيق هرمز، مجددا تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد ساعات من إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز: "يمكنني القضاء على إيران في يوم واحد... يمكنني (القضاء) على كل ما يتعلق بالطاقة لديهم، كل محطاتهم، كل محطاتهم لإنتاج الطاقة الكهربائية".

وقبيل ذلك، أكد ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، أنّ المحادثات في باكستان كانت "جيدة" وأنّه "تم الاتفاق على معظم النقاط" خلالها، إلا أنّه أشار إلى أنّ طهران رفضت تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وأضاف أنّه ردا على ذلك "ستبدأ البحرية الأمريكية، التي وصفها بأنها الأفضل في العالم، فورا منع كل السفن التي تحاول الدخول إلى مضيق هرمز أو مغادرته"، محذرا من أن "أي إيراني يطلق النار علينا أو على سفن سلمية، سيتم إرساله الى الجحيم".



