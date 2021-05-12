ليبيا ومالطا تبحثان مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية الحدود

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، خلال لقائها، مع وزيري الخارجية والمالية المالطيين ( ايفاريست بارتولو ) وكلايد كورونا عدة ملفات منها مكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الحدود ، ودعم و تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة.

كما ناقشا خلال لقائهما بالعاصمة المالطية فاليتا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية، اليوم الأربعاء، استئناف عمل السفارة المالطية في طرابلس والرحلات الجوية بين البلدين وفتح قنصليات في بنغازي ومصراتة.

اتفق الجانبان على عقد منتدى اقتصادي بين الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال في البلدين، بالإضافة لتعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة ومراقبة الحدود البحرية والجوية وتهريب الوقود.

وأكد الوزيران المالطيان استعداد حكومة بلدهما لتعزيز العلاقات التجارية والشركات المالطية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية في ليبيا.

ومن جانبها، طالبت وزيرة الخارجية الليبية، الحكومة المالطية بتذليل الصعوبات والمشاكل الخاصة بالجالية الليبية في مالطا، وإجراءات إصدار الإقامة وتأشيرات الدخول.

ودعت الجانب المالطي إلى حل قضية الطائرتين الليبيتين المملوكتين للشركة المتحدة للطيران، والموجودتين حاليا في مالطا لغرض الصيانة، ووضع آلية مناسبة للحد من ظاهرة تهريب البضائع والمخدرات، وتبادل المعلومات الأمنية بين البلدين، تنفيذا للاتفاقية التجارية الموقعة بينهما في 1971.