يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، وشنت طائرات الاحتلال بشكل متزامن فجر الأربعاء، سلسلة غارات عنيفة على مدينة غزة ومحافظتي شمال غزة وخانيونس، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

واستهدفت عشرات الغارات مقارا ومؤسسات ومواقع حكومية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 35 شهيدا، من بينهم 12 طفلاً و3 سيدات و233 إصابة بجراح مختلفة، حتى الساعة الثالثة والنصف من فجر الأربعاء.

وجاء ارتفاع أعداد الشهداء بعد قصف شقة سكنية في منطقة حي الهوى غرب مدينة غزة، أدى إلى ارتقاء 6 مواطنين، بينهم سيدة وطفلين.

ودمرت طائرات الاحتلال برجين سكنيين في مدينة غزة، هما برج هنادي وبرج الجوهرة، بعد استهدافهما بعدة صواريخ.

وأفاد مصدر طبي، بوصول 30 إصابة بحالة طفيفة للمشفى الإندونيسي جراء قصف اسرائيلي لمجموعة من المواطنين في شارع يافا ببلدة جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أغارت طائرات الاحتلال على منزلين وسط مدينة خانيونس، ولحقت أضرار بممتلكات المواطنين جراء القصف الإسرائيلي لأراض زراعية مجاورة في مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية، في بيان صباح اليوم، إن القصف الإسرائيلي طاف المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة عرفات للشرطة (الجوازات)، وعددا من منازل المواطنين، وشققا في عمارة سكنية، كما طال عدداً من مواقع المقاومة، والشوارع والبنى التحتية.

وأكدت أن الأجهزة الأمنية والشرطية تواصل القيام بواجبها في متابعة آثار العدوان الإسرائيلي المستمر على شعبنا، والعمل على حماية الجبهة الداخلية وحفظ الأمن.

وشنت "إسرائيل" عدوانها على القطاع بعدما قصفت المقاومة البلدات الاسرائيلية رداً على العدوان على المسجد الأقصى ومحاصرة المرابطين وانتهاك حرمة المسجد وتدمير أجزاء داخله بالقنابل بالإضافة لاستمرار الاعتداء على أهالي الشيخ جراح.