فيجالتا سينداي يقطع انتصارات كاواساكي فرونتال في الدوري الياباني

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قطع فيجالتا سينداي انتصارات حامل اللقب كاواساكي فرونتال في الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم وتعادل معه 2 / 2 اليوم الأربعاء بينما تغلب كاشيما أنتلرز على ناجويا جرامبوس 2 / صفر وسانفريس هيروشيما على جامبا أوساكا 2 / 1 .

وتعرض كاواساكي فرونتال اليوم للتعادل الثالث هذا الموسم مقابل 13 انتصارا، وقد أخفق في تحقيق الفوز الرابع على التوالي بعد أن خطف فيجالتا سينداي هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة.

ورفع كاواساكي فرونتال رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة كما رفع فيجالتا سينداي رصيده إلى سبع نقاط في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وسجل يو كوباياشي وكاورو ميتوما هدفي كاواساكي فرونتال في الدقيقتين الثالثة و84 بينما سجل شوجو ناكاهارا وكوينتين مارتينوس هدفي فيجالتا سينداي في الدقيقتين 74 و90 .

وتغلب كاشيما أنتلرز على ناجويا جرامبوس 2 / صفر ليرفع الأول رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع ويتجمد رصيد ناجويا جرامبوس عند 32 نقطة في المركز الثاني.

وسجل تومويا إينوكاي ودايكي سوجيوكا هدفي كاشيما أنتلرز في الدقيقتين 32 و86 .

واستعاد سانفريس هيروشيما مذاق الانتصارات الذي افتقده في ست مباريات متتالية، وتغلب على جامبا أوساكا 2 / 1 على ملعب "باناسونيك سويتا".

ورفع سانفريس هيروشيما رصيده إلى 21 نقطة في المركز التاسع بينما تجمد رصيد جامبا أوساكا عند سبع نقاط في المركز الثامن عشر.

وسجل هدفي سانفريس هيروشيما، شو ساساكي وهاياو كاوابي في الدقيقتين 36 و65، بينما سجل كازوناري إتشيمي الهدف الوحيد لجامبا أوساكا في الدقيقة 44 .