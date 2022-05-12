 أبو مازن يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتل شيرين أبو عاقلة بشكل كامل - بوابة الشروق
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أبو مازن يحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتل شيرين أبو عاقلة بشكل كامل

هديل هلال
نشر في: الخميس 12 مايو 2022 - 11:03 ص | آخر تحديث: الخميس 12 مايو 2022 - 11:19 ص

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء، مشددا على أهمية ألا تمر تلك الجريمة دون عقاب.

وحمل خلال مراسم، تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية قتلها بشكل كامل، مؤكدًا أن «سلطات الاحتلال لن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة».

وبدأت، منذ قليل، مراسم تشييع الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة «الجزيرة»، من مقر الرئاسة الفلسطينية.

وأقيم موكب رسمي لوداع وتكريم الصحفية، التي قتلت برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، صباح أمس الأربعاء، في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله.


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