ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا يسجل المزيد من التراجع

أظهرت بيانات لجهات التشغيل في أوكرانيا، أنه من المقرر أن تشهد تدفقات الغاز الطبيعي الروسي المارة عبر أوكرانيا المزيد من التراجع اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيانات للشركة المشغلة، أن خطوط البلاد ستستقبل نحو 53 مليون متر مكعب اليوم من الغاز الروسي لتمريره إلى أوروبا عبر نقطة ربط سودجا، إلا أنه لم يتم السماح بعبور غاز عبر نقطة سوخرانوفكا.

وتجدر الإشارة إلى أن الضخ توقف أمس عبر سوخرانوفكا، بعدما قالت سلطات التشغيل إنها فقدت السيطرة على بنى تحتية ذات صلة، كونها موجودة في مناطق احتلتها روسيا.

ويأتي معدل ضخ اليوم عبر سودجا بعدما كان أمس عند 73.4 مليون متر مكعب، وبعدما كان الضخ عبر النقطتين أمس الأول عند 88 مليون متر مكعب.

أما الضخ عبر خط أنابيب نورد ستريم إلى ألمانيا، وهو أكبر خط لنقل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي، فمستقر عند نحو 73 جيجاوات في الساعة، وهو ما يقرب من قدرته التشغيلية الكاملة.

وفيما يتعلق بخط يامال-أوروبا فقد واصل ضخ إمدادات الغاز من ألمانيا إلى بولندا، وهو عكس اتجاه الضخ الاعتيادي. ووفقا لبيانات الجهة المشغلة فإن التدفق في هذا الخط يتم بمعدل نحو 7.9 جيجاوات في الساعة، عند السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.