أعلنت وزارة العمل، توفير فرص عمل للمصريين بالمملكة العربية السعودية، في التخصصين التاليين "طبيبة أمراض جلدية وتجميل" و"طبيبة تقويم أسنان"، ويشترط الحصول على درجة الماجستير من سنتين على الأقل، وألا يزيد السن على 47 عاما، وكذلك قبول العمل مع الجنسين.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الراتب يبدأ من 18 ألف ريال، بحسب الخبرة، بالإضافة إلى عمولة من الدخل، وكذلك توفير السكن ووسائل الانتقال، وإجازة سنوية مدفوعة الأجر مع توفير تذكرة سفر مجانية كل عام، كما أن مدة العقد ستكون عامين.

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، إن التقديم على هذه الفرص سيكون لمدة 10 أيام خلال الفترة من 13 إلى 23 مايو الجاري، وتسليم كل الأوراق المطلوبة إلى الإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس في مدينة نصر بالقاهرة، موضحة أن الأوراق المطلوبة هى: سيرة ذاتية مطبوع عليها صورة شخصية وصورة من جواز سفر ساري وصور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.

وأوضحت أحمد، أن هذه الفرص تأتي في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة إلى الإدارة، وكذلك مكاتب التمثيل العمالي بالخارج بتوفير فرص عمل لائقة للمصريين، ذاكرة أن الوزارة تقوم خلال هذه الأيام بتدشين قاعدة بيانات للراغبين في السفر إلى الخارج من أجل توفير كل الفرص للطلبات التي توفرها الوزارة ومكاتبها في الخارج.