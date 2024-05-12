قال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة، إن مصر تقف وقفة مشرفة إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف على رأس كل القضايا التي من شأنها مواجهة تحديات وتداعيات ما يحدث في قطاع غزة من عدوان.

وأضاف في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الدور هو امتداد للجهود المصرية على كل الأصعدة سواء السياسية والدبلوماسية والإنسانية والإعلامية.

وأوضح أنه وجب إرسال هذه الرسالة من الفلسطينيين إلى مصر التي تقف معهم في مواجهة العدوان المتواصل، والذي يستهدف كل قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل بدأت هجوما على رفح الفلسطينية لكنها أيضا بالتوازي تواصل عدوانها وهجماتها على كل قطاع غزة.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما اتخذ القرار بالهجوم على رفح الفلسطينية واحتلال معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أراد أن يقول إن غزة تحت قبضته وسيطرة الاحتلال، وهو لا يريد لأحد أن يشعر أنه إذا كان خارج رفح الفلسطينية في مأمن من الملاحقة والقصف والعدوان.

ولفت أن نتنياهو لا يريد أن يطمئن فلسطيني أو يمنحهم أي شكل من أشكال الأمان المعدوم في قطاع غزة، وهذا يدلل أن الاحتلال يكذب عندما قام بتجهيز أماكن آمنة للمدنيين الذين يخرجون وينزحون من رفح الفلسطينية.