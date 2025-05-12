الكويت: لبنان أمامه فرصة تاريخية لتجاوز التحديات

أكدت دولة الكويت، اليوم الاثنين، أن لبنان أمام فرصة تاريخية لتجاوز التحديات وبدء مرحلة جديدة من البناء والتطوير، وذلك خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت بقصر بيان، بين أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح والرئيس اللبناني العماد جوزيف عون.

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح بأن المباحثات تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، مع التركيز على أهمية ترسيخ التعاون الثنائي وتوسيع آفاقه لخدمة المصالح المشتركة، وفقا لوكالة "كونا".

وشدد الجانب الكويتي على أن الظروف الحالية تمثل فرصة تاريخية للبنان لتحديد مستقبله وبدء مرحلة إعادة الإعمار والتنمية التي تحقق تطلعات شعبه نحو الاستقرار والأمن.

كما ناقش الجانبان أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العمل العربي المشترك، إضافة إلى آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، في إطار حرص البلدين على تعزيز التنسيق المشترك تجاه مختلف القضايا.

في السياق ذاته، قرر أمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، رفع التمثيل الدبلوماسي مع لبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حتى تعود إلى وضعها المثالي.