مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس: الشرع لن يحضر القمة العربية في بغداد السبت المقبل

قال مصدر دبلوماسي عربي لوكالة «فرانس برس» الاثنين، إن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، لن يشارك في القمة العربية السبت في بغداد، بعد أن قوبل توجيه دعوة رسمية للشرع بانتقادات شديدة من سياسيين عراقيين بارزين موالين لإيران وأنصارهم.

وأوضح المصدر أن «الرئيس الانتقالي للجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، لن يشارك في أعمال القمة العربية العادية الرابعة والثلاثين، المقرر عقدها في العاصمة العراقية بغداد يوم 17 مايو الجاري».

وأشار إلى أن «وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، سيتولى رئاسة وفد بلاده إلى القمة».

ومنذ إطاحة حكم بشار الأسد، تتعامل بغداد بحذر مع دمشق التي تأمل بدورها نسج علاقة وثيقة مع جارتها.

وزار وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، دمشق نهاية الشهر الماضي، والتقى الشرع ومسئولين حكوميين، للبحث في التعاون في الأمن والتجارة ومكافحة الإرهاب.

ووضع العراق الذي يشهد استقرارا نسبيا بعد أربعة عقود من النزاعات والحروب، «خططا أمنية متكاملة» لحماية الشخصيات المشاركة في القمة، حسبما أكّد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في مقابلة مع قناة «الحدث» الأسبوع الماضي.

ولدى سؤاله عمّا إذا طُلبت من العراق ضمانات أمنية لمشاركة الشرع، قال الشمري: «لم تُطلب منّا أي ضمانات أمنية وإجراءاتنا الأمنية شاملة للجميع (...) وكل الضيوف بنفس الأهمية».

وبالتزامن مع أعمال القمة، أعلنت وزارة الداخلية العراقية السبت منع التظاهر «من يوم 11 مايو لغاية 20 من الشهر ذاته، تحت طائلة إلقاء القبض على كل من يحاول التظاهر».