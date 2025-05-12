انتقد عدد كبير من نجوم وإعلاميو هوليود في الآونة الأخيرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فمنهم من وجه انتقادات واضحة وحادة إليه أمثال روبروت دي نيرو وجورج كلوني وشون بن، ومنهم آخرون وجهوا نقدا ساخرا له ولسياسته أمثال الإعلامي جون ستيوارت.

وانصبت آخر الانتقادات على الإعلان الذي أدلى به ترامب، حيث وجه وزارة التجارة الأمريكية ومكتب الممثل التجاري الأمريكي بضرورة زيادة التعريفات الجمركية على أي فيلم يجري إنتاجه وتصويره خارج حدود الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة تصل إلى 100%، وهو ما أثار عاصفة جدلية ونقدية كبيرة بين أوساط السينمائيين في هوليود.

وكان آخر المنتقدين له، المخرج فرانسيس فورد كوبولا الذي وصف هذه التعريفات في حوار لمجلة GQ الأمريكية بقوله إنها تثير الريبة، موضحا أن محاولة تطبيق هذه التعريفات أمر غريب، ووصفه بـ"كأنك تغلق بابًا هو مغلق بالفعل".

وأكد كوبولا، أن أمريكا لا تعاني من أي نوع من أنواع التضخم المالي على عكس كثير من الدول الأخرى، وادخرت أمريكا الكثير من الأموال في أوقات سابقة وأصبح وضعها مزدهرا بفضل هذا الادخار، "في إشارة منه إلى أنه لا حاجة لهذه التعريفات الجمركية".

ومن قبله، كان للفنان جورج كلوني صوتا ضد ترامب ووجه كثيرا من الانتقادات، ولعل آخرها أثناء استضافته في برنامج CBS Mornings الذي يعرض على القناة الأمريكية CBS ويقدمه الإعلامي جايل كينج، حيث سبق لترامب أن وصف كلوني أنه "ممثل سينمائي مزيف"، ورد الفنان الأمريكي المعروف على هذا الوصف بالقول: "لا يهمني هذا الكلام، فأنا عرفت ترامب منذ زمن بعيد، وليست وظيفتي هي إسعاد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأن مهمتي الوحيدة هي محاولة إخبار الحقيقة والمحاولة لأجل إقرارها متى حانت لي الفرصة، وللأسف أنا أعي جيدا أن بعض الناس قد لا يحبون هذا الأمر بل سيسعون لانتقاده".

بينما سعى مواطنه الفنان شون بن، لأبعد من هذا الانتقاد، ففي أثناء استضافته في برنامج مع الإعلامي الأمريكي جيم أكوستا، وتطرق الحديث إلى مناقشة عدة أمور سياسية، فبسؤال "بن" وتوقعاته بشأن ترامب مع إذا سيحاول الاستمرار في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء فترة ولايته عقب 4 سنوات، صدم شون بن، الإعلامي جيم أكوستا بالقول: "لابد من توقع أسوأ السيناريوهات بشأن ترامب؛ لأنه قد يحاول تدمير العالم بأسره قبل أن يتقدم في العمر".

وقال ساخرا: "لا أعتقد أن ترامب ينتمي لنوعية هؤلاء الأزواج الذين يتركون شريك حياتهم إذا اختلفوا معه وربما من أجل شخص آخر ملائم أكثر، ولكنه من نوعية هؤلاء الذين قد يقتلون شريك الحياة إذا لم يستطع الحصول عليه أو الاستمرار معه".

وتابع: "اعتقد أن أنانية دونالد ترامب تجعله يتعامل مع العالم من حوله بهذا المنطق، وهذا النوع من التدمير الذي ينتهجه لا يخرج عن كونه لعبة من ألعاب القوة، وفي ذات الوقت ينطوي على اتجاه متعمد ونية حقيقية لرسم نهايته".

وكان للفنان الأمريكي روبرت دي نيرو، رأي قاسي في ترامب، حينما وصفه بالقول: "هو ليس مجرد رجل سيء، بل رجل شرير، لا يمتلك أي حس أخلاقي أو إحساس بالمسئولية تجاه الآخرين".

وأكد دي نيرو، في تصريحات قبل شهرين لأحد البرامج الإعلامية، أنه قضى سنوات في دراسة وتحليل الشخصيات الشريرة، ودرس خصائصهم وسلوكياتهم، إلا أنه يرى أن ترامب مختلف عنهم.

وتابع انتقاده اللاذع: "حتى المجرمين التقليديين لديهم رمز شرف أو إدراك معين للصواب والخطأ، حتى لو لم يلتزموا به دائمًا، أما ترامب، فهو يفتقر تمامًا إلى هذا الإحساس، ويظهر كشخص بلا أخلاق أو مبادئ ويهتم فقط بمصلحته الشخصية دون أي اعتبار لمصلحة من وثقوا به أو تعاملوا معه".. وشبه الرئيس الأمريكي بـ"أفراد العصابات".

وعندما أتم ترامب، 100 يوم في حكم الولايات المتحدة الأمريكية، ارتدى الإعلامي الأمريكي الشهير جون ستيوارت، في برنامج المعروف "The Daily Show" لحية طويلة بيضاء ليتهكم على ترامب وحكمه بعد مرور 100 يوم، وصنع فيديو أبرز خلاله أهم محطات ترامب خلال الـ100 يوم بشكل ساخر وكوميدي، وبعد استعراض الفيديو قال: "ستندهشون أعزائي المشاهدين عندما أعلمكن أن هذه الـ100 يوم سارت بشكل جيد جدا".

وخلال الأيام الماضية، قدم عرض في البرنامج الشهير "SNL" الذي سخر من أول 100 يوم مرت على حكم الرئيس ترامب منذ توليه رئاسة أمريكا.