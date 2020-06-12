لبنان: ارتفاع الإصابات بكورونا إلى 1422

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا"، اليوم الجمعة، إلى 1422 إصابة بعد تسجيل 20 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 31.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 13 إصابة من بين المقيمبن و7 أصابات من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى1422 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 31 منذ 21 فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 7 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 853 .

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في جلسة طارئة انعقدت في 15 مارس الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 5 يوليو المقبل ضمناً.