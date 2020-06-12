النقد الدولي يخفض توقعاته لنسبة النمو في رواندا هذا العام إلى 2%

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي في رواندا خلال العام الجاري إلى 2 بالمئة مقابل توقعات سابقة في أبريل الماضي بـ1ر5 بالمئة.

وكان الصندوق قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في رواندا خلال أبريل الماضي من 8 بالمئة إلى 1ر5 بالمئة.

وأوردت وكالة بلومبرج للأنباء بيانا لصندوق النقد تم إرساله بالبريد الإلكتروني وجاء فيه أن الآفاق الاقتصادية لرواندا ساءت، منذ موافقة الصندوق، الذي مقره في واشنطن، على تقديم مساعدات مالية للبلاد بقيمة 4ر109 مليون دولار.

وأضاف الصندوق أن "احتياجات الانفاق غير المسبوقة الناجمة عن جائحة كورونا، علاوة على نقص العائدات، تلقي بضغوط ملموسة على الماليات العامة للبلاد".

وأعلن الصندوق عن تقديم تمويل إضافي بقيمة 1ر111 مليون دولار لرواندا التي تقع شرق القارة الأفريقية.