محافظ دمياط: استمرار حملات متابعة تطبيق إجراءات كورونا

أكدت منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين، مُعلنة عن تنفيذ حملات موسعة بشكل يومي تستهدف المرور على المنشآت والأماكن العامة بكافة المناطق بالمحافظة.

وأسفرت نتائج الحملات المُنفذة منذ مطلع مايو الماضي عن تحرير 3985 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وفض 46 سوقا عشوائيا و21 تجمعات لأفراح وسرادقات عزاء، بالإضافة إلى غلق وتشميع 66 مركز للدروس الخصوصية.

وأضافت المحافظة أنه تم التشديد على الوحدات المحلية، بتكثيف المتابعة لتطبيق تلك الإجراءات، وفقاً لما أقرته الدولة في هذا الخصوص، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه اى مخالفات يتم رصدها.