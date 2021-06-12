فيتنام توافق على الاستخدام الطارئ للقاح فايرز المضاد لكورونا

(د ب أ)

قالت وزارة الصحة الفيتنامية في بيان نشر اليوم السبت إن فيتنام وافقت على استخدام لقاح "كوفيد-19" من إنتاج شركة فايزر للاستخدام في حالات الطوارئ في الوقت الذي تواصل فيه مكافحة عودة الإصابات بفيروس كورونا.

واتُخذ هذا القرار بناء على اقتراح من شركة "فايزر فيتنام" ، مما يجعل لقاح كوفيد - 19 من شركة فايزر الرابع الذى تسمح به الحكومة الفيتنامية بعد لقاحات استرازينيكا البريطاني وجيناريوم الروسي وسينوفارم الصيني .

والأسبوع الماضي، ذكرت الوزارة أنها وقعت اتفاقا للحصول على 31 مليون جرعة لقاح من شركة فايزر هذا العام.

ويتم إنتاج هذا اللقاح بالتعاون مع شركة "بيونتيك" الألمانية، ويسمى "كوميرناتي".

وتمت الإشادة بالدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لاستجابتها للجائحة ، ولكن بعد شهر دون أي عدوى مجتمعية للفيروس، ظهرت حالات عدوى محلية مرة أخرى في 27 نيسان/أبريل، مع الإبلاغ عن 7039 حالة منذ ذلك الحين.