حزب الشعب الجمهوري: الحوار الوطني سيخلق جبهة صلبة لمواجهة التحديات

قال حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب قدم رؤيته عن الحوار الوطني، للأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدا أن الأهم من الحوار هو الهدف المنشود منه.

وأضاف عمر، في اتصال هاتفي لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل، على فضائية «الحياة» مساء السبت، أن الدولة لها أهداف وفي المقابل تواجهها بعض التحديات، معقبا: «هناك حروب ليس لنا فيها ناقة ولا جمل وتؤثر علينا».

وتابع أن الهدف من الحوار الوطني، تكوين جبهة صلبة ومتماسكة لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، لافتا إلى أن مصر دولة رائدة ولها دور مؤثر في محيطها الإقليمي والعربي القاري، مؤكدا أ الدول تقاس ريادتها بمدى تأثيرها خارج دودها.

يأتي ذلك على خلفية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القوى السياسية والأحزاب للحوار الوطني خلال الإطار الأسرة المصرة في شهر رمضان الماضي، فضلا عن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن طرح مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار في أول أسبوع من يوليو المقبل.

يذكر أن الحكومة المصرية أعدت مسودة لوثيقة ملكية الدولة، تتكون من نحو 48 ورقة تتضمن القطاعات التي ستتخارج منها على مدار 3 سنوات، والأخرى التي ستشرك فيها القطاع الخاص.